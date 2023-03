Emiliano Martínez en Ajax-doelman Geronimo Rulli steken de draak met veelbesproken viering

met video Nieuwe bondscoach Portugal blij met aanwezig­heid Cristiano Ronaldo: ‘Hij is een symbool voor dit team’

De nieuwe Portugese bondscoach Roberto Martínez zei “bijzonder blij” te zijn met de aanwezigheid van Cristiano Ronaldo in de nationale selectie. Even bestond de vrees dat de vedette zou bedanken, nadat hij op het WK in Qatar niet altijd meer zeker was van een basisplaats. Inmiddels speelt Ronaldo in de competitie van Saoedi-Arabië, die internationaal niet hoog staat aangeschreven.