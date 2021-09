Emotionele avond bij Cercle Brugge: doelman die vecht tegen leukemie verzorgt aftrap

Cercle trad ook niet in zijn gebruikelijke wedstrijdshirts aan, maar met de stichting ‘Me To You’, de stichting waarvan Van Damme ambassadeur is, op de borst. Van Damme vecht sinds vijf jaar tegen leukemie. De 27-jarige doelman kreeg recent hoopvol nieuws in verband met zijn genezing: bij zijn laatste controles is geen leukemie meer in zijn bloed vastgesteld. Van Damme blijft wel met de voeten op de grond: ,,We spreken nog niet van genezing. Zover zitten we zeker nog niet.”