Emotionele boodschap Lukaku aan Inter-fans: ‘Zonder jullie was ik niet de man die ik nu ben’

Samenvatting Mbappé uitgeflo­ten door fans PSG bij heldenont­vangst Messi

10:04 Lionel Messi werd gisteravond als een held ontvangen in het stadion van Paris Saint-Germain. Maar toen het nummer 7 op de schermen verscheen en de naam van Kylian Mbappé werd omgeroepen, klonk er in het Parc des Princes luid boegeroep. Er is veel onduidelijkheid rondom zijn toekomst en dat stellen de fans duidelijk niet op prijs.