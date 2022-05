Emotionele Oleksandr Zinchenko wil Oekraïners laten glimlachen met zege op Schotland in WK-kwalificatie

,,Ik kan het Oekraïense volk beloven dat we alles geven om deze wedstrijd te winnen", zei Oleksandr Zinchenko op de persconferentie in aanloop naar het duel. De speler van Manchester City heeft al meerdere malen laten blijken zeer betrokken te zijn bij de situatie in zijn thuisland. ,,We willen de mensen in Oekraïne trots maken. En een reden geven om weer te kunnen glimlachen, ook al is het maar voor een paar seconden.”