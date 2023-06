Emotionele Zlatan Ibrahimovic (41) zet punt achter indrukwekkende loopbaan: ‘Jullie gaven mij liefde’

Met videoZlatan Ibrahimovic heeft op de slotdag van de Serie A zijn pensioen als profvoetballer aangekondigd. De 41-jarige spits uit Zweden liet zondagavond na het laatste duel van AC Milan, dat met 3-1 won van Verona, weten dat hij per direct stopt. Daarbij kwamen nog flink wat emoties los bij hem en de tienduizenden toeschouwers in San Siro.

Dat Ibrahimovic afscheid zou nemen van AC Milan was geen grote verrassing, nadat zaterdag al de teksten ‘Godbye’ werd gezien op de reclameborden in San Siro. Nu is dus ook duidelijk dat Zlatan helemaal stopt als voetballer. ,,Ik neem afscheid van het voetbal, maar niet van jullie”, sprak hij zondagavond geëmotioneerd na te zijn toegejuicht door het publiek in San Siro.



,,De eerste keer dat ik hier kwam, gaven jullie me geluk”, sprak Ibrahimovic het publiek toe. ,,De tweede keer dat ik kwam, gaven jullie mij liefde. Jullie verwelkomden mij met open armen. Ik zal mijn hele leven een Milanista zijn. Het is tijd om afscheid te nemen van het voetbal. Forza Milan en tot ziens.”

Ibrahimovic besluit zijn carrière na een seizoen waarin hij slechts 144 minuten speelde, verdeeld over vier duels in de Serie A. Hij scoorde nog wel in zijn laatste profduel. Dat was op 18 maart, toen hij uit een strafschop kort voor rust nog de 1-1 maakte tegen Udinese bij een 3-1 nederlaag.



Het laatste seizoen is slechts een klein smetje op de indrukwekkende loopbaan van Ibrahimovic, die ruim 23 jaar duurde. Vorig jaar werd Ibrahimovic nog kampioen van de Serie A met AC Milan, waar hij met acht goals in 23 duels ook nog een flink aandeel in had als boegbeeld van een jong team. Het was zijn veertiende landstitel in zijn loopbaan. Dit seizoen liet het gemis van Ibrahimovic zich voelen bij de Rossoneri, dat nog wel vierde werd en in de halve finales van de Champions League strandde tegen stadgenoot Inter.

De 1,95 meter lange spits uit Malmö maakte zijn doelpunten voor Malmö FF, Ajax, Juventus, Inter, FC Barcelona, AC Milan, Paris Saint-Germain, Manchester United, LA Galaxy en opnieuw AC Milan. Ibrahimovic eindigt uiteindelijk op 511 doelpunten in 866 wedstrijden voor zijn clubs. Daarnaast scoorde hij 62 keer in 122 interlands voor Zweden, waarvoor hij liefst 22 jaar lang international was. De meeste goals maakte Zlatan voor PSG (156 in 180 duels), waar hij van 2012 tot 2016 de grote sterspeler was.

Ibrahimovic won in totaal liefst 32 prijzen met zijn clubs, waarvan veertien landstitels. De Champions League ontbreekt op zijn palmares. De finale bereikte hij ook nooit. Wel won hij in 2017 nog de Europa League, maar hij ontbrak toen op het veld door een zware knieblessure in de finale tegen Ajax in ‘zijn’ Zweden.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm © ANP / EPA

Programma, uitslagen en stand Serie A

In ons matchcenter zie je het volledige programma van de komende speelronde in de Italiaanse competitie, de stand en alle uitslagen van de gespeelde wedstrijden. Hieronder zie je alle video's uit de Serie A.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier alle video's en samenvattingen over de Serie A