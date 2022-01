En dat is één: steenrijk Newcastle United heeft eerste transfer binnen

Dit is de coach die de enorme ambities van Newcastle United waar moet maken

Zo'n beetje elke manager werd de afgelopen weken aan Newcastle United gelinkt, maar het is Eddie Howe die het nieuwe miljardenproject in St. James’ Park op sportief vlak in gang moet gaan trekken. Howe is de opvolger van Steve Bruce, die kort na de Saoedische overname werd ontslagen.

8 november