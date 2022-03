Ene na andere sponsor haakt af bij Antwerp na aanstelling Marc Overmars: ‘We voelen ons gepakt’

De aanstelling van Marc Overmars als technisch directeur kost voetbalclub Antwerp ten minste vier sponsors. Onder meer Select Group, premium-sponsor Federale Verzekering, Descroes en Sport Nutrition zetten de samenwerking stop. De club, die momenteel in gesprek is met haar sponsors, gaf toe een cruciale fout te hebben gemaakt in de aankondiging.

,,Wij zijn ten zeerste verbaasd over deze beslissing. Als vaste partner en sponsor van RAFC werden wij vooraf niet geconsulteerd noch geïnformeerd”, meldde Select Group vanmorgen in een mededeling. ,,De keuze om de heer Overmars, die recentelijk werd beschuldigd van herhaaldelijk grensoverschrijdend gedrag en waartegen momenteel nog een onafhankelijk onderzoek loopt in Nederland, nu reeds te benoemen, druist rechtstreeks in tegen de waarden en normen van onze Select Group.”

,,Wij geloven nochtans oprecht dat elk mens na een bewuste periode van zelfreflectie tot inzicht kan komen en een tweede kans kan verdienen. We betreuren het dan ook ten zeerste dat men tijdens de persconferentie het moment voorbij liet gaan om sereen, behoedzaam en weloverwogen te getuigen van dit proces van zelfreflectie en het verworven inzicht, noch door de directie van RAFC noch door de heer Overmars zelf. Enige zorgvuldigheid in de communicatie of het kies omgaan met de problematiek hebben wij eveneens niet gehoord of gezien.”

,,Als Select Group hebben wij dan ook beslist om ons partnership met RAFC niet te zullen vernieuwen voor het seizoen 2022 – 2023.”

Mede-eigenaar Maxim Van Hoorebeeck van Descroes: ,,We hebben Antwerp vanmorgen laten weten dat we het contract stopzetten. We hebben de voorbije jaren werk gemaakt van professionalisering, waarden en normen en meer vrouwen op de werkvloer. Wij willen een duidelijk signaal geven dat wij niet denken zoals het Antwerp-bestuur. We hebben op dit moment nog een overeenkomst van twee jaar met de club. Maar zelfs al leggen zij een boete op voor het verbreken van ons contract, dan nog houden wij het been stijf. Het is jammer dat de aanstelling van Overmars niet eerst is besproken met de sponsors. Ook commercieel vind ik het een slechte keuze.”

Antwerp presenteerde Overmars maandag, zes weken nadat hij was opgestapt bij Ajax als gevolg van grensoverschrijdend gedrag richting vrouwelijke werknemers van de club. De club noemde het gedrag van Overmars bij de Amsterdammers een privékwestie en maakte daarmee een storm van verontwaardiging los.

Overmars zelf wilde tijdens zijn presentatie weinig kwijt over zijn vertrek bij Ajax. ,,Dat hoofdstuk wil ik snel achter me laten”, zei hij. ,,Dat wil ik hier doen. Het was een heel spijtig vertrek, maar daar moet je doorheen. Je moet verder. Ik beloof dat wat bij Ajax is gebeurd, hier niet meer zal gebeuren.”

De sponsors van Antwerp werden overigens niet gehoord over het aantrekken van Overmars. Meteen na het nieuws reageerden ze voorzichtig. Zo vertelde Cedric Vanhencxthoven van Heylen Vastgoed, een belangrijke sponsor: ,,We kunnen op dit moment moeilijk een standpunt innemen. Ik begrijp dat iedereen verrast is over de snelheid van zijn terugkeer in het voetbal. Ik hoop dat de club en de voorzitter een goeie inschatting maken.”

Ook 6D Sports Nutrition wil stoppen met de sponsoring. ,,Ik ben teleurgesteld in de persoon van meneer Gheysens”, eigenaar Andy Baert. ,,Ik voel me gepakt door hem. Hij heeft niets op voorhand gecommuniceerd naar ons. Zijn motivaties zijn puur economisch, lijkt mij. Ik laat mijn advocaat nu bekijken wat mijn rechten zijn en of ik er wettelijk aan onderuit geraak om het contract vroegtijdig te stoppen.” Het contract van kledingleverancier Jako liep sowieso af na dit seizoen.

In de wandelgangen gaat het gerucht dat ook Heylen Vastgoed zou twijfelen, maar binnen het bedrijf wordt dat ontkend. Andere grote sponsors - Alken-Maes, Golden Palace, Port of Antwerp en Titan Cargo - blijven vooralsnog aan boord, maar de druk op hen neemt toe. Golden Palace en Port of Antwerp distantiëren zich wel expliciet van Overmars’ gedrag, Alken-Maes geeft aan “geschokt” te zijn. “We hebben met Antwerp gesproken en hen aangemoedigd om onmiddellijk actie te ondernemen om het vertrouwen terug te winnen.”

Coca Cola eist intussen een gesprek met het bestuur. “We vinden dat bedrijven en voetbalclubs een belangrijke maatschappelijke rol hebben. Daarom hebben we onze bezorgdheden geuit. Ook vragen we een overleg met het bestuur om de maatschappelijke rol persoonlijk aan te kaarten. Dit is fundamenteel als we in de toekomst nog willen samenwerken.”

Inmiddels heeft Antwerp FC excuses gemaakt over de gebrekkige communicatie bij de aanstelling van Marc Overmars. ,,Hoewel we als club een zorgvuldige en weloverwogen beslissing namen, zijn we er niet in geslaagd dat glashelder toe te lichten. De kritiek daarop is terecht. Wij hebben een cruciale fout gemaakt in onze aankondiging, want we hebben het meest evidente niet gecommuniceerd: dat een veilig werkklimaat voor al onze spelers en medewerkers prioriteit heeft en dat wij een nultolerantie hanteren op het vlak van ongewenst gedrag op de werkvloer.”

