Engeland en Duitsland in balans, debuut Pereiro voor Uruguay

Gastón Pereiro mag zich de rest van zijn leven international en na zijn carrière ex-international noemen. De PSV'er maakte zijn debuut in het nationale team in het duel van Uruguay met Polen. Ook deze wedstrijd eindigde in 0-0 en zal bij de middenvelder in het geheugen gegrift blijven staan. Pereiro aasde al maanden op zijn eerste interland en moest er na meerdere selecties toch nog lang op wachten. Hij hoopt via een goed seizoen in Eindhoven komende zomer mee te gaan naar het WK in Rusland. Bij PSV scoorde Pereiro in de eerste elf wedstrijden van dit seizoen in de eredivisie vijf keer. Daarnaast is hij tactisch belangrijk in de formatie van Phillip Cocu, waarin hij dit seizoen als enige, pure, aanvallende middenvelder speelt.