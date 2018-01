Engeland lyrisch over Virgil: Hij is iedere cent waard

De lyrische koppen in de ochtendkranten. Het applaus van de wachtende supporters bij de spelersuitgang van Anfield, een avond eerder, dik anderhalf uur na afloop van de wedstrijd. De beelden van zijn winnende kopbal, nota bene pal voor de beroemde Kop-tribune. In een heerlijke roes werd Virgil van Dijk vanochtend wakker in Liverpool, de stad die hem definitief in de armen sloot na zijn winnende goal in de 230ste Merseyside-derby, vrijdagavond.

Door Sjoerd Mossou

Het 'rode' deel althans, want terwijl de Nederlander vrijdagavond werd toegejuicht door een vol stadion, dropen The Blues van Everton gedesillusioneerd af. ,,Hij is iedere cent waard!'', twitterde Liverpool-icoon Jamie Carragher na afloop van de 2-1 overwinning, refererend aan zijn transferprijs van 84 miljoen euro.

,,Wat een avond'', zei Van Dijk zelf, kort na de wedstrijd. ,,Spelen op Anfield is de droom van iedere speler. Scoren bij je debuut is al helemaal bijzonder. Dit is echt een heel speciale avond voor mij en mijn familie.''

Volledig scherm © Getty Images

Voor het eerst in dik een week ging het niet zozeer over geld als het over Van Dijk ging, maar bovenal om voetbal. De Nederlander debuteerde voortreffelijk tegen Everton – en niet alleen dankzij zijn goal. Van Dijk bracht rust en leiderschap, won vrijwel al zijn luchtduels, en kon prachtige statistieken overleggen.

,,Dit is wel een leuk sprookje, hè?'', zei manager Jürgen Klopp na afloop, in de perskamer van het stadion. ,,Er zijn niet zoveel sprookjes meer in deze wereld, maar dit was wel een speciale.'' Klopp wilde Van Dijk in eerste instantie nog buiten de basis laten tegen Everton. ,,Het was een moeilijke beslissing. Maar Dejan Lovren en Ragnar Klavan, de andere centrumverdedigers, hebben heel veel wedstrijden gespeeld de laatste weken, dus ik veranderde pas vanochtend van gedachte.'' Grijnzend: ,,Het heeft geholpen.''

De Duitser maakte na afloop op karakteristieke wijze een vreugdedansje op het veld van Anfield, knuffelend met al zijn spelers, en in het bijzonder met Van Dijk. De speler over wie ook fans van Liverpool vooraf sceptisch waren. Niet zozeer om zijn kwaliteiten, wel om zijn prijskaartje als duurste verdediger aller tijden.

,,Hij was de hele wedstrijd goed'', aldus Klopp. ,,Hij liet meteen de dingen zien die we ook in de toekomst van hem willen zien. Sterkte in de lucht, natuurlijk, maar ook rust aan de bal. Zijn aannames onder grote druk. En hij was meteen dreigend bij stilstaande situaties. Dat hebben we vandaag wel gezien. Cool!''