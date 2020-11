Engeland ruim langs Ieren in oefenduel

Maguire zette de ploeg van bondscoach Gareth Southgate in de 18de minuut met een kopbal op voorsprong. Nog voor rust bracht Sancho de marge op twee goals, door binnen te schieten op een voorzet van Jack Graelish. In de tweede helft benutte Calvert-Lewin een strafschop na een overtreding van Cyrus Christie op Bukayo Saka.

Engeland speelt zondag in de Nations League tegen België en treft drie dagen later IJsland in eigen huis. De Engelse bond kreeg van de regering toestemming om het duel tegen IJsland op Wembley te spelen.