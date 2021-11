Engeland vergaapt zich aan bizarre score van Sarina Wiegman en co in WK-kwalificatie: ‘Indrukwekkend’

In het Keepmoat Stadium in Doncaster stond het bij rust al 8-0, maar deed de ploeg van Wiegman er in de tweede helft nog een schep bovenop. Twee minuten voor tijd was de 20-0 een feit. Engeland schoot in totaal 63 keer richting het doel, waarvan 30 keer tussen de palen gericht. Lauren Hemp was in het doelpuntenfestijn topscorer met vier treffers. Ellen White scoorde drie keer. Met 48 treffers is ze nu topscorer aller tijden van Engeland. Ook Beth Mead en Alessia Russo kwamen drie keer tot scoren.

In twee duels tegen Letland schoten de Engelse vrouwen in totaal 121 keer op doel. Letland slaagde er in 180 minuten spelen niet in om één keer richting het doel van de Engelsen te schieten. Voor Engeland is het de grootste overwinning in de geschiedenis. Het record stond op 13-0 tegen Hongarije in 2005.

Wiegman nam na haar dienstverband bij de Leeuwinnen in september het stokje over van Phil Neville. Ze won de eerste vijf wedstrijden waarin ze de leiding had en zag haar ploeg 33 keer het net vinden. Ook in al die wedstrijden kreeg ze geen enkel doelpunt tegen. Na de droomavond in Doncaster staat de teller op 53 doelpunten voor en nul tegen.



Engeland won eerder de uitwedstrijd tegen Letland met 10-0. De ploeg van Wiegman heeft in groep D tot dusver alle zes wedstrijden gewonnen en leidt met 18 punten en een imposant doelsaldo van 53-0. Oostenrijk en Noord-Ierland staan op 13 punten.



,,Ik ben heel trots op Ellen White”, liet Wiegman na afloop weten. ,,Ze heeft een geweldige carrière en nu heeft ze ook het Engelse doelpuntenrecord in bezit. Maar dit was ook een echte teamprestatie. Natuurlijk, de tegenstander was niet best, het verschil in niveau was heel groot. Maar dan moet je nog wel zelf de wedstrijd maken en blijven gaan. Dat hebben we gedaan, tot en met de laatste minuut bleven we met de juiste energie voetballen. Dat vind ik behoorlijk indrukwekkend.”

Volledig scherm Engeland viert de zoveelste treffer tegen Engeland. © Action Images via Reuters

