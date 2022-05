Engeland vreest doden door toenemend supportersgeweld: ‘Er gaat iets bizars gebeuren’

Grieken­land kent zeer verrassen­de Nederland­se topscorer: ‘Kreeg soms een halve kans per wedstrijd’

De topscorer van de Griekse Super League? Dat is nu eens niet een geslepen spits die ooit in een van de Europese topcompetities speelde, maar Tom van Weert (31). De Nederlander verbaasde vriend en vijand door er zeventien in te schieten op het hoogste niveau.

19 mei