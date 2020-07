Engeland ziet in Aké topverdediger in de dop: ‘Ik kan niet hoog genoeg over hem opgeven’

City wil Oranje-internationalNathan Aké (25), op de radar van Manchester City, doet in Nederland weinig voetbalharten sneller kloppen. In Engeland geldt de verdediger al jaren als een vedette in de dop.

Door Geert Langendorff



Aan de ontbijttafel moeten veel Nederlanders zich achter de oren hebben gekrabd bij het lezen over de interesse van Manchester City in Nathan Aké. De verdediger van Bournemouth mag zich weliswaar international van Oranje noemen, maar een onmisbare kracht in het team van bondscoach Ronald Koeman is hij allerminst. De Hagenaar speelt niet eens voor een topclub. In Engeland behoort hij echter wél tot de gevestigde orde.

Nathan Aké als Oranje-international. Zonder een spoortje ironie benadrukte Paul Parker dit gegeven vorige maand in een column op de website van Eurosport. De voormalige rechtsback van Manchester United raadde zijn oude club aan om snel te zaken te doen. ,,De tijd is rijp om actie te ondernemen", schreef hij. ,,Hij heeft laten zien een goede verdediger te zijn in een zwakke ploeg. Aan de bal is hij sterk. Aké kan de hele ploeg in balans brengen."

Het enthousiasme van Parker staat niet op zichzelf. John Terry verklapte in april in een gesprek met snookerlegende Stephen Hendry in zijn nadagen bij Chelsea zijn ego opzij te hebben geschoven om Aké aan speeltijd te helpen. Het deed hem pijn dat de ‘ongelooflijk getalenteerde jonge speler’ verpieterde op de tribune. Terry vroeg toenmalig coach Antonio Conte eind 2016 hem minimaal als reserve te gebruiken.

Quote Een schoolvoor­beeld van regelmaat Eddie Howe, trainer Bournemouth De oproep van de huidige assistent-trainer van Aston Villa aan de Italiaan werkte. Aké, net terug van een huurperiode bij Bournemouth, kreeg meer kansen. In de halve finale van de strijd om de FA Cup tegen Tottenham Hotspur (4-2 winst) gaf Conte hem zelfs de voorkeur boven Terry. Chelsea verkocht hem vervolgens voor 22 miljoen pond aan Bournemouth, een record voor de club aan de Engelse zuidkust.

De Cherries namen geen gok. Trainer Eddie Howe geldt als één van zijn grootste fans. In drie seizoenen heeft Aké zich ontwikkeld tot de beste speler van het team. ,,Een schoolvoorbeeld van regelmaat”, zei de Brit recentelijk over zijn inbreng. ,,Sinds zijn komst heeft hij geen steek laten vallen. Uitmuntend. Zowel binnen als buiten de lijnen. Hij is een echte leider geworden en zeer populair in de kleedkamer. Ik kan niet hoog genoeg over hem opgeven.”

In de media krijgt Aké regelmatig net zoveel lof toegezwaaid. The Athletic omschrijft hem als een ‘professional van de buitencategorie’. De Mercury, de lokale krant in Leicester, zag hem als een ideale opvolger van Harry Maguire in het King Power Stadium. De interesse van Manchester City geeft aan, dat Pep Guardiola nu ook tot zijn bewonderaars hoort. Al is de kans klein dat hij meteen een basisplaats krijgt, mocht het tot een akkoord komen.

Mohamed Salah in duel met Nathan Aké.

Aké komt, zoals onder meer de Manchester Evening News stelt, vooral in beeld als back-up voor de blessuregevoelige Aymeric Laporte. Eventueel kan hij ook uit de voeten als linksback of verdedigende middenvelder, de positie van de 35-jarige Fernandinho. Zijn leergierigheid en vermogen om kritisch in de spiegel te kijken, maken hem extra aantrekkelijk. Guardiola kan hem volgens The Athletic laten uitgroeien tot een wereldtopper.

In Nederland bestaat nog steeds het beeld van de jongen die als middelbare scholier tegen beter weten in Feyenoord verruilde voor Chelsea. Aké heeft zijn loopbaan echter niet in de knop gebroken, zoals Ruud Gullit eens aangaf. De voormalige protegé van John Terry staat aan de vooravond van een toptransfer in de Premier League. Wellicht onverwacht voor zijn landgenoten, in Engeland niet meer dan logische stap.