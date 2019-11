Engeland zonder Henderson en Gomez in Kosovo

Italië behoudt ook na duel met Bosnië maximale score

15 november Italië heeft in groep J van de kwalificatie van de Europese titelstrijd ruim gewonnen van Bosnië-Herzegovina. In Zenica won de formatie van bondscoach Roberto Mancini met 3-0. De Italianen, die vorig jaar ontbraken op het WK in Rusland, hadden zich al geplaatst voor de eindronde van 2020.