Engels talent Yunus Musah (17) scoort voor Valencia, dertien gele kaarten bij duel met Getafe

Yunus Musah leek lange tijd de matchwinner te gaan worden in deze harde en gemene wedstrijd, maar die heldenrol bleek het 17-jarige talent niet gegund. Musah was na een corner van Getafe in de 22ste minuut niet meer te houden in de counter en de razendsnelle rechtshalf schoot koeltjes de 1-0 binnen. Musah, zoon van Ghanese ouders, werd op 29 november 2002 geboren in New York. Een paar maanden na zijn geboorte verhuisde de familie Musah al naar Italië, waar Musah begon met voetballen bij Giorgione Calcio. In 2012 werd Musah gescout door Arsenal, waar hij zeven jaar speelde. Vorig jaar maakte Musah de overstap naar Valencia, waar afgelopen zomer veel dure spelers werden verkocht en talenten dus de kans kregen. Musah speelde dit seizoen al in zeven van de acht wedstrijden, maar maakte vanavond ook zijn eerste goal. Het talent mag uitkomen voor de nationale teams van Ghana (vanwege zijn ouders), de Verenigde Staten (zijn geboorteland), Italië (waar hij tien jaar woonde) en Engeland (waar hij zeven jaar woonde). Musah is sinds 2016 jeugdinternational van Engeland.



Musah leek dus matchwinner te worden, maar in de slotfase kwam de wedstrijd pas echt los. Cucho Hernandez maakte in de 87ste minuut de 1-1 namens Getafe en in de 94ste minuut tikte Angel Rodriguez ook nog de 1-2 binnen. Getafe leek dus de drie punten mee naar huis te gaan nemen, maar in de 96ste minuut kreeg Valencia nog een penalty. Die werd in minuut 100 (90+10) binnengeschoten door Carlos Soler, waarna er maar weer eens een opstootje kwam tussen de spelers van Valencia en Getafe.



Valencia kreeg acht gele kaarten, waarvan twee voor Thierry Correia. Bij Getafe waren twee van de vijf gele kaarten voor Damian Suarez. Jasper Cillessen zat opnieuw op de bank bij Valencia, waar hij dit seizoen nog geen minuten maakte. Vorig seizoen keepte Cillessen 24 van de 38 competitieduels en zes wedstrijden in de Champions League.