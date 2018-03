Engelse coach geschorst na bedreiging Nederlandse official

Sampson ging al tijdens de wedstrijd in Enschede langs de lijn flink tekeer tegen de arbitrage en de zogeheten venuemanager, die de organisatorische zaken in het stadion regelt. De Engelse voetbalsters moesten met 3-0 buigen voor de 'Leeuwinnen', die een paar dagen later de Europese titel pakten.

De bondscoach van Engeland uitte na afloop in de catacomben zijn frustratie richting de Nederlandse begeleidster van de arbiters. Sampson zou een metalen paaltje boven zijn hoofd hebben gehouden en dat vlak voor haar op de grond hebben gegooid. Hij moest zich voor zijn gedrag verantwoorden bij de UEFA, die hem voor een schorsing gaf. De zaak kwam pas vrijdag via Britse media naar buiten.