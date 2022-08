Engelse kranten geloven ogen niet: ‘Erik ten Hag loodst Manchester United naar duizelingwekkende transformatie’

Na een even onverwachte als ongekende metamorfose van Manchester United tegen Liverpool (2-1) prijken de namen van onder anderen Erik ten Hag, Jadon Sancho, Lisandro Martínez en Tyrell Malacia vandaag op de covers van de Engelse tabloids. Vorige week nog verguisd, vandaag de nieuwe helden. Het kan, zeker in Engeland, heel snel gaan. ,,Dit was een duizelingwekkende transformatie‘’, schreef The Guardian .

Na twee nederlagen op rij, de een (Brentford, 4-0) nog pijnlijker dan de andere (Brighton 1-2), rechtte Manchester United gisteravond tegen het ook al wankele Liverpool de rug. Velen in Engeland wisten niet wat ze zagen. Van een ingedut geheel in de eerste weken van het Premier League-seizoen oogden de Red Devils op het een zinderend Old Trafford fris, scherp, gretig en energiek.

,,Op een avond waar duizenden United-fans de anti-Glazer-campagne steunden was United zelf een toonbeeld van moed en kwaliteit. Van David de Gea in het doel tot naar Marcus Rashford als centrumspits, en alles wat ertussen zat”, aldus The Guardian. ,,Manchester United reduceerde het heavy metal-spel van Liverpool tot soepele stopverf na een duizelingwekkende transformatie na twee vernederende nederlagen.”

Volledig scherm Erik ten Hag. © AP

Sky Sports: ,,Dit Manchester United was onherkenbaar. De intensiteit die het elftal tegen Liverpool op de mat legde, was niet te vergelijken met die van negen dagen geleden tegen Brentford.”

Cristiano Ronaldo

Ten Hag had vier wijzigingen aangebracht ten opzicht van de blamage in Londen. Cristiano Ronaldo, Harry Maguire, Luke Shaw en Fred werden buiten het elftal gelaten, al vielen Fred en Ronaldo nog wel even in. Tyrell Malacia stond daardoor wél in de basis, en de oud-Feyenoorder maakte een voortreffelijke indruk. Hij kreeg een 8 van de Manchester Evening News. ,,Dat was een bemoedigend debuut, waarbij het zelfs standaardsituaties opeiste.”

Oud-Ajacied Lisando Martínez, die vorige week nog werd afgebrand na dreun bij Brentford, kreeg met Raphael Varane zelfs een puntje meer. ,,Deelde in de eerste minuut een dreun uit aan Salah en was vervolgens heer en meester.”

De keuzes van Ten Hag om CR7 en Maguire te passeren noemde de BBC cruciaal. ,,Dit was een gok voor Ten Hag, die wist dat hij veel kritiek zou hebben gekregen wanneer hij zónder Maguire en Ronaldo had verloren. In plaats daarvan was hij getuige van een avond waarvan hij hoopt dat het een startsein van zijn heerschappij op Old Trafford is.”



The Guardian: ,,Het passeren van zijn aanvoerder en misschien wel zijn beste speler bleek een moedige zet van Ten Hag.”

De personele aanpassingen legden United en Ten Hag geen windeieren. Vooral het Zweedse toptalent Anthony Elanga en deed het uitstekend, onder meer met een assist bij de openingsgoal van Sancho. Daarbij geen Oranje-captain Virgil van Dijk niet vrijuit, waarna hij van James Milner een verbale veeg uit de pan kreeg. ,,Een uitbrander‘’, aldus The Guardian.

Oud-Manchester City-verdediger Micah Richards, analyticus bij BBC Radio 5 deed er nog een schepje bovenop. ,,Sancho had drie of vier seconden in het strafschopgebied om te kiezen waar hij de bal wil schieten en Van Dijk staat gewoon met zijn armen achter zijn rug... Onbegrijpelijk.” Na de rust werd het 2-0 door de weer opgeleefde Marcus Rashford. In de slotfase deed Mo Salah nog iets terug, maar de overwinning voor Ten Hag en co kwam niet meer in gevaar.

Volledig scherm Bruno Fernandes (links) krijgt de felicitaties van Virgil van Dijk. © AFP