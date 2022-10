Engelse media bewonderen ‘moedige’ Erik ten Hag: ‘Cristiano Ronaldo heeft hem structureel onderschat’

,,Het tijdperk dat de spelers de macht hadden bij Manchester United is definitief voorbij. Erik ten Hag heeft de autoriteit op Old Trafford hersteld", zo klinkt de conclusie van Manchester Evening News nadat Ronaldo uit de selectie van The Red Devils werd gezet nadat hij nog voor het einde van de thuiswedstrijd tegen Tottenham Hotspur de catacomben opzocht.

De lokale krant uit Manchester maakt gehakt van Ronaldo en het gedrag dat hij vertoont. ,,Ronaldo is altijd met meer bagage naar Manchester United gekomen dan een Kardashian en zijn norse vertrek naar de tunnel van Old Trafford was typerend voor een man met een ego zo groot als deze planeet. Natuurlijk mag er rekening gehouden geworden met zijn grootsheid, maar United produceerde tegen Tottenham Hotspur de beste wedstrijd in 5,5 jaar tijd. In tegenstelling tot zijn tijd onder Sir Alex Ferguson is de nummer zeven van Manchester United nu wél vervangbaar. Ferguson zal, wellicht met tegenzin, bewondering hebben voor de manier waarop Ten Hag omgaat met de sterspeler.”

Ook The Athletic bouwt een bruggetje naar het Ferguson-tijdperk. Ferguson liet ooit Ruud van Nistelrooij naar Real Madrid vertrekken, omdat hij de opmars van Ronaldo in de weg stond. ,,In de tijd dat Van Nistelrooij lastig werd, maakte hij in elk geval nog 21 Premier League-goals. Misschien is wel het meest vernietigende dat Ronaldo's actie nauwelijks werd opgemerkt op het moment zelf. Iedereen had aandacht voor de beste prestatie van Manchester United in lange tijd en niemand zag hoe Ronaldo de relatie met de club op het spel zette. Teamgenoten merkten het niet op en als ze het wel merkten, kon het ze niet schelen. Ze misten hem niet op het veld en ook daarna niet. Als het de bedoeling was om het gezag van Ten Hag uit te dagen, was het een nogal ondoordachte actie, want de Nederlandse coach zag er nooit eerder zo sterk uit.”

Ten Hag wordt door Manchester Evenings News zelfs als voorbeeld gezien voor andere United-managers uit het recente verleden. Zo vindt het medium dat Ole Gunnar Solskjaer een voorbeeld had kunnen nemen aan de Nederlander in de periode dat de Noorse coach met Paul Pogba in de clinch lag. ,,Personages kunnen niet groter of moeilijker dan Cristiano Ronaldo zijn en Ronaldo heeft Ten Hag vooralsnog structureel onderschat. Nu dreigt hij onbelangrijk te worden, want Ten Hags Manchester United speelt het beste voetbal zonder de Portugees. Het is in het belang van Ronaldo dat hij in de winter alsnog de uitgang weet te vinden, want er is weer een autoriteit als manager en dat heeft Ronaldo nu ook ondervonden.”

Ook de BBC vindt dat Ten Hag heeft laten zien wie de baas is in Manchester. ,,Voor Ronaldo bestaat er geen twijfel meer wie de macht heeft op Old Trafford. Het bestuur steunt Ten Hag voor de volle honderd procent. Het is in ieders belang dat Ronaldo vertrekt bij Manchester United. Voor nu is het zaak dat de rust nog een kleine maand bewaard wordt tot het WK in Qatar.”

Van Sky Sports krijgt Ten Hag eveneens de complimenten: ,,Deze bemoedigende stap is een stap in de goede richting voor het team van de Nederlander. Ronaldo heeft de gewoonte om de krantenkoppen te halen, maar deze keer deed hij het op een moment dat Ten Hag zijn Manchester United liet aanvallen op een manier die ze op Old Trafford nauwelijks meer kunnen herinneren.”

Ronaldo, die volgens The Mirror een boete heeft gekregen van ongeveer één miljoen pond, heeft volgens The Guardian zelfs de onvoorwaardelijke liefde van de Manchester United-fans op het spel gezet. ,,Een pruilende superster die het niet kan verdragen dat zijn team een sprankelende overwinning op Tottenham Hotspur viert. Ronaldo zorgde tijdens een van de mooiste optredens van Manchester United in de recente geschiedenis voor zijn eigen doodsteek. Een voetballer die vanwege zijn genialiteit een onvervalste heldenstatus heeft, smeet de deur vol in het gezicht van de fans dicht. Het is niet zijn schuld dat hij in de winter van zijn sprankelende carrière zit, maar hij zou het ook kunnen accepteren en blijven vechten voor zijn plek. De volgende aflevering van deze Ronaldo-soap wordt intrigerend. Na deze sluwe zet van Ten Hag is het de vraag hoe zijn teamgenoten tegen hun humeurige superster aankijken.”

