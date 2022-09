Engelse media genieten van Antony-show: ‘Plots verandert alles wat Ten Hag aanraakt in goud’

Na zijn opvallende debuut voor Manchester United tegen Arsenal (3-1) weten ze in Engeland één ding zeker: ,,Hoe Antony’s tijd op Old Trafford ook verloopt, saai zal het niet zijn”, zo stelt de BBC.

In de Engelse media verwonderen ze zich vandaag niet alleen over het optreden van de voormalige Ajacied óp het veld. Dat de man die voor bijna 100 miljoen euro door trainer Erik ten Hag naar Old Trafford is gehaald ook uren ná de wedstrijd nog aan het juichen is, wordt breed uitgemeten.

In onder meer The Daily Mail en The Sun staat prominent een foto van de Braziliaan die op straat met gebalde vuisten in de camera kijkt nadat hij de overwinning van United in een restaurant is gaan vieren met vrienden. Mooi detail: Antony loopt nog altijd rond in zijn Manchester United-trainingspak.

,,Antony had duidelijk genoten van zijn eerste kennismaking met het leven als speler van United voor een ruig Old Trafford en werd gesnapt toen hij terugkeerde van een diner in het Hawksmoor steakhouse in Manchester”, schrijft The Daily Mail over ‘de nieuwe United-held’, die verblijft in het Lowry hotel, de voormalige residentie van ex-United-coach Jose Mourinho.

Ook The Sun zag hoe Antony nog steeds in de wolken was. Na zijn treffer tegen Arsenal was hij ook al niet houden geweest. ,,De vleugespeler genoot van zijn debuutgoal en vierde dat op VIER verschillende manieren’, zo had The Sun geteld. ,,Het was een droomstart voor een van de duurste spelers van United ooit en Erik ten Hag is ervan overtuigd dat de voormalige Ajax-ster veel te bieden zal hebben.”

Onderhandelingspositie

Een tikkie overbetaald is ie wel, zo vinden ze in Engeland. ,,Het is duidelijk dat United niet in een sterke onderhandelingspositie verkeerde en dat de uiteindelijke prijs - het op drie na hoogste bedrag dat ooit door een Premier League-club is betaald - door de meesten wordt beschouwd als aanzienlijk te hoog”, stelt de BBC.

Last van dat prijskaartje heeft Antony in elk geval niet. De BBC zag bepaald geen gebrek aan vertrouwen bij de 24-jarige Braziliaan, die zijn trukendoos meteen open gooide. ,,De United-fans vonden het allemaal geweldig. En hoewel hij het minder dan een uur volhield voordat hij werd vervangen door Cristiano Ronaldo, kreeg Antony een staande ovatie toen hij het veld verliet. Hoe Antony’s tijd op Old Trafford ook verloopt, saai zal het niet zijn.”

Volledig scherm Erik ten Hag wisselde Antony na een uur naar de kant voor Cristiano Ronaldo. © REUTERS

,,Vier opeenvolgende overwinningen onder Erik ten Hag hebben dit team nieuw leven ingeblazen en hoop gegeven op Old Trafford”, schrijft The Daily Mail. ,,De ploeg van Ten Hag verbrijzelde het 100 procent record van de Gunners. Het heeft de stemming rond de club veranderd na die rampzalige openingsnederlagen tegen Brighton en Brentford. Plots verandert alles wat Ten Hag aanraakt in goud. Antony scoorde bij zijn debuut, Marcus Rashford, een herboren man, sloeg twee keer toe in een tijdsbestek van 10 minuten.”

Dat Antony wel heel uitgebreid zijn goal vier was ook The Manchester Evening News niet ontgaan. ,,Terwijl de spelers van Manchester United en Arsenal wachtten om het spel op Old Trafford te hervatten, bevond Antony zich nog steeds in zijn eigen kleine wereld. De andere 21 spelers en scheidsrechter Paul Tierney waren klaar om weer te gaan, maar de op één na duurste speler in de geschiedenis van United had de wedstrijdbal onder zijn shirt en was nog halverwege de helft van Arsenal.”

‘Filmisch en schijnbaar onverschrokken’, noemt The Guardian het debuut van Antony. ,,Dans alsof 70.000 mensen niet kijken. Wat Antony vanaf hier ook gaat bereiken op het beladen, verraderlijke, kuilenpad om voorlopig de op één na duurste aanwinst van Manchester United aller tijden te worden, we hebben altijd nog minuut 33 tot 34 van zijn debuut. Een intermezzo van op zichzelf staande hoogtepunten, me-time, een man die een deel van deze dag een schaduw van Antony wilde schilderen.”