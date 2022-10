Engelse media geven ManUnited, Ten Hag en Malacia ervan langs: ‘Schokkend, vernederend, beschamend’

De Engelse media hebben geen goed woord over voor het optreden van Manchester United in de derby met City van zondagmiddag. De ploeg van Erik ten Hag werd van het veld gespeeld en kwam met 6-3 nog goed weg . ,,Ik kan niet geloven hoe slecht United was.”

Vooraf was er nog hoop. Sterker nog, Gary Neville, voormalig rechtsback van United en tegenwoordig analist, had er zoveel vertrouwen in dat hij voor de wedstrijd op Twitter nog stelde dat City ‘eraan zou gaan'. Dat kwam hem al snel op veel hoongelach te staan. Bij rust was de stand immers al 4-0.

,,Ik kan niet geloven hoe slecht United was", zei voormalig middenvelder Roy Keane bij Sky Sports na de eerste helft. ,,City was geweldig. Geef ze tijd en ruimte en je maakt het ze met hun kwaliteiten veel te makkelijk. Er was geen agressie, probeer ze terug te dringen. Dit was de slechtste start in de geschiedenis van United. Verdedigend was het niet goed, de passing was slordig en er vielen gaten tussen McTominay en Eriksen. De manager heeft wat te doen in de rust.”

Ook de tweede helft kon de immer kritische Keane vervolgens niet bekoren. ,,Het was niet goed. Ze scoren dan wel, maar pas toen City het wel geloofde. De spelers moeten zich echt schamen. Je kunt niet met 4-0 achter komen in een derby. Het is echt vreselijk gênant. Hoe hebben die spelers in de kleedkamer gezeten? Het is gewoon bizar, al zullen deze spelers er al wel een beetje aan wennen, want bij Brentford kwamen ze ook met 4-0 achter. De manager zal zich wel achter zijn oren krabben.”

Op het moment van de 2-0 werd Raphaël Varane aan de kant behandeld aan een blessure. Daardoor was het niet de Fransman, maar Christian Eriksen die Erling Haaland bewaakte bij een corner. Het Noorse fenomeen profiteerde meteen. ,,Hoe kan het nou dat Eriksen hem moet bewaken?", verzuchtte Neville. ,,Die kan hem fysiek toch nooit aan?”

Volledig scherm Cristiano Ronaldo naast de gewisselde Tyrell Malacia. © ANP / EPA

Daily Mail zag Cristiano Ronaldo zich de hele wedstrijd verbijten op de reservebank. De Portugees zat het grootste deel van de wedstrijd naast Casemiro, de Braziliaan met wie hij zoveel successen vierde bij Real Madrid. ,,Zij zagen hoe United aan stukken werd gescheurd door City. In 188 edities van de derby maakten slechts vier spelers namens City een hattrick, twee daarvan deden dat zondag (Haaland en Phil Foden, red.).”

,,Het stond 4-0 bij rust en de enige reden dat het geen tien goals voor de thuisclub werden, is dat de wedstrijd gespeeld was en spelers in het moderne spel dan hun krachten moeten sparen. City trapte het gas niet meer vol in en zo kon United zijn gezicht nog enigszins redden. Behalve als je de wedstrijd gezien hebt natuurlijk. Getuigen zullen bevestigen dat het een slachting was en dat het gat tussen de twee clubs niet groter is geweest sinds ze in dezelfde divisie spelen.”

Quote In het verleden zou het schokkende resultaat zijn geweest als United werd verpulverd door City. Manchester Evening News

,,Dit was een keiharde reality check", schrijft de BBC. ,,De regerend kampioen van de Premier League ging helemaal los en toonde zo het enorme verschil in klasse tussen de twee teams. Het werd een gênante dag voor de bezoekers en hun manager.”

,,Ten Hag hield de voor 70 miljoen pond aangetrokken Casemiro buiten de basis, een beslissing waar hij nu weleens spijt van zou kunnen hebben. United werd op kracht afgetroefd en overlopen op alle gebieden. Ze konden de tegenstand niet indammen en wisten niet om te gaan met de creativiteit van City en de ongekende kracht van de atleet Haaland. Mocht iemand gedacht hebben dat United in de buurt van City aan het komen was, dan zal dat idee nu wel verdwenen zijn.”

Volledig scherm Erling Haaland (l) en Phil Foden schoten zich de geschiedenisboeken in. © ANP / EPA

,,Deze derby was de vader en moeder van alle mismatches", schrijft The Guardian. ,,City gaf de stadsgenoten een lesje dat ze aan het wankelen bracht. United zal bij rust hebben gebeden dat het niet in de dubbele cijfers zou lopen. De vernedering was compleet toen Pep Guardiola 25 minuten voor tijd vier keer wisselde en onder meer de geweldige Jack Grealish en Kevin De Bruyne van het veld haalde.”

Zoals na elke wedstrijd deelt de Manchester Evening News cijfers uit. Volgens de lokale krant was Tyrell Malacia de slechtste man van het veld. De oud-Feyenoord kreeg een 1 voor zijn optreden. ,,Malacia kon niet in de buurt van Foden komen. Ten Hag sprak hem vermanend toe en haalde hem in de rust van het veld. Op een bepaalde manier was het een gedwongen wissel.”

Volledig scherm Erik ten Hag (r) in gesprek met Tyrell Malacia. © AFP

,,In het verleden zou het een schokkend resultaat zijn geweest als United werd verpulverd door City", aldus de krant. ,,Maar tegenwoordig gebeurt het bijna elk jaar. Dat Casemiro weer werd gepasseerd is verbijsterend en nu ook kostbaar gebleken.”

Ook Daily Mail vond het optreden van Malacia onvoldoende. De international krijgt een 4, net als ploeggenoot Diogo Dalot en Ten Hag. ,,De manager leek het grootste deel van de middag met stomheid geslagen, terwijl United vanaf het eerste fluitsignaal kapot werd gespeeld.”

,,United is met een klap terug op aarde gekomen”, concludeert Sky Sports. ,,De United-fans die het stadion nog niet hadden verlaten, zagen een in de eerste helft nog anonieme Antony op prachtige wijze score, maar van de hoop op een snelle ommekeer onder Ten Hag zal weinig meer over zijn.”

