Engelse media loven ‘exceptioneel aanspeelpunt’ Wout Weghorst: ‘Precies waarvoor hij gehaald is’

Wout Weghorst heeft zijn eerste goal voor Manchester United te pakken. Op het moment dat The Red Devils het lastig hadden in de halve finale van de League Cup tegen Nottingham Forest maakte de 30-jarige Nederlander de 0-2 op slag van rust. Uiteindelijk wonnen Erik ten Hag en consorten met 0-3 waardoor de finale op Wembley heel dichtbij is.

‘Wout is on his Wembley way’, zo valt er te lezen op de cover van The Sun. Na de 0-1 van Marcus Rashford stond Manchester United gisteravond enigszins onder druk, maar door de primeur van Weghorst vlak voor rust ging de uitploeg met een extra goed gevoel aan de thee. Na negentig minuten stond er een 0-3 op het scorebord en dus lijkt de return op 1 februari een formaliteit voor Manchester United. Op 26 februari wacht dan de finale op Wembley tegen Newcastle United of Southampton. Het Newcastle United van Sven Botman won de eerste wedstrijd met 0-1.

,,Het duel tussen de grote jongens", zo noemde The Sun de strijd tussen Weghorst en Nottingham-verdediger Scott McKenna. ,,Een duel dat niet voor angsthazen was. Weghorst vertoonde het instinct van een stroper en opende zijn United-rekening. Met buitenkant voet sloeg hij toe in de rebound na een schot van Antony. Hij toonde zich balvast en was een belangrijk aanspeelpunt in de voorhoede", aldus de Engelse krant, die Weghorst beloonde met een acht voor zijn optreden.

Volledig scherm Wout Weghorst. © AFP

Ook van Sky Sports kreeg Weghorst een acht. Zelfs de immer kritische analyticus Keane was vol lof over de Nederlander. ,,Mensen zijn kritisch over het feit dat hij naar de club is gekomen, maar dit is precies waarvoor hij is gehaald. Omdat hij het moeilijk had bij Burnley hebben mensen hem al veroordeeld, maar Burnley draaide niet. Geef hem een kans. Dit was een geweldige goal voor hem. Kijk ook naar zijn reactie! Het is helder: Manchester United had iemand nodig na het vertrek van Cristiano Ronaldo en er was geen geld. Anthony Martial is veel aan het tobben met zijn fysieke gesteldheid dus ik snap wel dat ze op Weghorst durven te gokken. Ik denk niet dat hij een doelpuntenmachine wordt, maar als hij dit soort belangrijke goals mee kan pikken en Marcus Rashford kan helpen... Hij is gewoon een international hè?”

Wout Weghorst blij met eerste goal

Weghorst was uiteraard zeer verheugd met zijn eerste goal: ,,Een eerste doelpunt is altijd speciaal”, reageerde hij. ,,Je wilt altijd doelpunten maken en het liefst heb je de eerste zo snel mogelijk. Ik ben er erg blij mee", aldus de spits, die vond dat zijn doelpunt op een belangrijk moment viel. ,,De 2-0 aan het eind van de eerste helft geeft een veel beter gevoel in de rust.”

Collega-analyticus Michael Dawson is het eens met Keane: ,,Hij is een op-en-top nummer negen en ik denk dat hij een goede aanwinst is voor Manchester United. Hij heeft niet de naam van een superster, maar hij heeft al genoeg belangrijke goals gemaakt in het verleden.”

Toch is er ook een kritiekpuntje vanuit Keane: ,,Als Manchester United op de counter gaat spelen, kan zijn gebrek aan snelheid een probleem vormen. Er is natuurlijk ook een reden dat Manchester United hem gehuurd heeft en niet gekocht. Hij is niet van het topniveau dat Manchester United nastreeft, maar het is heel belangrijk dat de manager hem goed kent.”

Quote Opta moet nog een statistiek bedenken voor één-twee­tjes, maar als die er zou zijn, stond Weghorst zeker bovenaan Manchester Evenings News

Lovende woorden voor Weghorst kwamen er ook nog van Manchester Evening News: ,,Het begint een beetje te klinken als een plaat die blijft hangen, maar Weghorst kan echt van waarde zijn voor Manchester United. Als aanspeelpunt is hij exceptioneel. Opta moet nog een statistiek bedenken voor één-tweetjes, maar als die er zou zijn, stond Weghorst zeker bovenaan. Hij is duidelijk niet de spits van wereldklasse die ze nodig hebben, maar hij bewijst op dit moment een waardevolle aanwinst te zijn en de stralende glimlach van Ten Hag zei genoeg. De manager gaf hem een stevige handdruk en een ferme aai over de bol bij zijn wissel.”

Erik ten Hag blij voor Wout Weghorst

Coach Erik ten Hag vond het mooi voor zijn landgenoot dat hij zijn eerste goal maakte: ,,Het is belangrijk voor hem en voor zijn zelfvertrouwen. Hij deed het tegen Crystal Palace en Arsenal ook al geweldig met zijn pressing en loopacties, maar een spits is er om goals te maken en als spitsen geen goals maken, zijn ze niet blij.”



Lisandro Martínez

Weghorst was overigens niet de enige die lof kreeg. Marcus Rashford werd eveneens geroemd vanwege zijn huidige vorm en voormalig Ajax-verdediger Lisandro Martínez werd verkozen tot Man of the Match. Terecht, zo vond Keane. ,,Hij verdedigt met trots. Je ziet zijn karakter en wil om te verdedigen. Hij is een persoon waarmee je de loopgraven in wilt. Ze zullen zeer tevreden zijn met de clean sheet.”

De cijfers van de Premier League

Uitslagen en programma Premier League

Stand Premier League

Statistieken Premier League

