Engelse media prijzen Erik ten Hag en Manchester United na ‘epische comeback’ tegen City

De zege van Manchester United op stadgenoot Manchester City ( 2-1 ) zorgt voor veel reacties in de Engelse media. ,,Een memorabele overwinning", schreef The Guardian nadat de ploeg van trainer Erik ten Hag in de slotfase een achterstand omboog in een voorsprong. The Mirror sprak van ,,een epische comeback”.

De cijfers van de Premier League

Bekijk onderaan dit artikel alle video’s over de Premier League, alle uitslagen, het programma, de stand van de Engelse topcompetitie en alle statistieken (topscorers, gele en rode kaarten en assists). Check hier ons matchcenter!

Ten Hag kreeg de complimenten van Manchester Evening News: ,,Zijn tactische wisselingen bevorderde het spel van United. Hij bracht Garnacho en toen wisselde het spelbeeld.” Na de gelijkmaker van Bruno Fernandes was Alejandro Garnacho met een assist op Marcus Rashford belangrijk bij de 2-1 in de 82ste minuut.

De 1-1 leek aanvankelijk niet door te gaan. De scheidsrechter keurde het doelpunt af vanwege buitenspel voor Marcus Rashford, maar het was niet de Engelsman, maar Fernandes die de bal achter ManCity-keeper Ederson schoot. Na het bekijken van de beelden werd de beslissing teruggedraaid: toch een treffer. ,,De arbitrage oordeelde dat Rashford geen aandeel had in het doelpunt, aangezien hij de bal niet raakte", schreef Daily Mail.

Lees ook

• Ten Hag geniet van United, maar snapt cynisme Guardiola

Waar Ten Hag van Manchester Evening News een 7 als rapportcijfer krijgt, moet Tyrell Malacia, die in de basis stond en in blessuretijd werd gewisseld, het doen met een 6. Het medium vindt dat de Nederlandse verdediger niet vrijuit ging bij de 0-1. ,,Hij rechtvaardige zijn basisplaats met een sterk optreden, maar werd uit positie gelokt bij de goal van Jack Grealish.”

Sterke reeks

Begin oktober gingen Ten Hag en co nog hard onderuit bij Manchester City: 6-3. Inmiddels won ManUnited al negen keer op rij. Op het eigen Old Trafford boekten The Red Devils zelfs al tien opeenvolgende zeges.



,,Ze hebben hun lessen getrokken", concludeerde de BBC. ,,Deze overwinning betekent dat United slechts één van de laatste negentien wedstrijden in alle competities heeft verloren. Ze zitten op de hielen van City.”

Volledig scherm Tyrell Malacia (m). © AP

‘Niet te stoppen’ Rashford

Bij Manchester United scoorde Rashford al voor de zevende wedstrijd op rij. Daarnaast trof hij al tien keer doel in de laatste negen duels. De Engelsman leek in de eerste helft van de Manchester Derby niet door te kunnen vanwege een blessure, maar werd pas in blessuretijd gewisseld door Ten Hag. Bij rust viel Antony in voor Anthony Martial.



,,De niet te stoppen Marcus Rashford stuwt Manchester United naar de titelstrijd", kopte The Independent na het optreden op Old Trafford. ,,Rashford, de man niet niet kan stoppen met scoren, voert het team aan. Zijn wederopstanding begon met een doelpunt tegen Liverpool en ging door met twee goals tegen Arsenal. Nu, met tien treffers in negen wedstrijden, kan hij de grote United-underachievers veranderen in achievers, misschien zelfs overachievers.

Reportage

Aan de hand van Ten Hag is de grootste club van de wereld overeind gekrabbeld. Het magische Manchester United leeft weer. Verslaggever Leon ten Voorde kreeg een zeldzaam inkijkje. ,,Bij Erik is er geen but, why of if. Je rent mee of je valt af.’’ Lees de reportage over Erik ten Hag en Manchester United hier.

Weghorst op tribune ‘good thing’

Wout Weghorst, de nieuwste aanwinst, ontbrak nog in de selectie van The Red Devils. In de derby op Old Trafford zat de Nederlandse spits op de tribune. ,,Goed dat nieuwe aanwinst Wout Weghorst vanaf de tribune toekeek”, aldus The Mirror.



Weghorst wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van Burnley. Oranje-international Weghorst komt over van Besiktas, dat hem al huurde van de Engelsen.

Volledig scherm Wout Weghorst met zijn kinderen op de tribune. © Viaplay

Uitslagen en programma Premier League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Stand Premier League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Statistieken Premier League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.