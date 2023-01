Engelse media zetten Manchester United terug op aarde: ‘Er is nog een lange weg te gaan’

Ook Manchester Evening News vond Weghorst niet uitblinken, vooral niet in de lucht. ,,Hij speelt beter op de grond dan in de lucht. Hij heeft wat weg van het aanvallende spel van United: veel opbouwen zonder echt dreigend te worden", schrijft de site. De late treffer was volgens hen mede te wijten aan het niet aanvallend wisselen van Ten Hag. ,,De spelers voerden het plan van Ten Hag gedisciplineerd uit, maar de manager nodigde Arsenal uit om de 3-2 te maken door er zelf geen nieuwe aanvaller in te brengen.”



Aan de kant van United maakte Martínez een sterke indruk, schrijft de BBC. Hij scoorde niet alleen, maar was vooral defensief in positieve zin aanwezig. Toch kon hij de late tegentreffer niet voorkomen. Volgens de BBC had de geschorste Casemiro dat wel kunnen doen. ,,In de hectische slotfase had hij voor essentiële ervaring gezorgd. Nu zag United er vermoeid uit door het zware programma van de laatste weken. Ook blijkt dat reuzenspits Weghorst nog even moet wennen aan het voetballeven in de Premier League.”