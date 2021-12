Engelse traditie op de tocht: eerste duels Boxing Day al afgelast wegens corona

Samenvatting Barcelona blijft zevende na gelijkspel, Luuk de Jong krijgt staande ovatie bij terugkeer in Sevilla

FC Barcelona is weinig opgeschoten met een 1-1 gelijkspel bij nummer twee Sevilla. De ploeg van Xavi was bij een overwinning naar de vierde plaats geklommen, maar liet te veel kansen liggen en blijft voorlopig zevende. Luuk de Jong kreeg een staande ovatie in de stromende regen in Estadio Ramón Sánchez-Pizjuan toen hij de moegestreden Frenkie de Jong na 85 minuten verving.

22 december