Engelse tv-kijkers moeten voor helft van de PL-duels 15 pond extra betalen

Bepaalde Premier League-wedstrijden zijn tot het eind van oktober in Engeland alleen online te bekijken én tegen extra betaling, zo is vrijdagmiddag bekend geworden. En dat is een unicum.

In Engeland is het al langer zo dat mensen een abonnement moeten hebben op tv-zenders als BT Sport en Sky Sports om live wedstrijden te bekijken, zoals nu in Nederland het geval is met FOX Sports. Sinds de herstart in juni waren wel álle wedstrijden op het hoogste niveau op televisie te bekijken, aangezien er geen fans aanwezig mogen zijn in de stadions. De duels waren te zien bij een van de vier mediapartners van de Premier League: BT, Sky, Amazon Prime en de BBC.

Eerder doken echter al de verhalen op dat de twee grootste rechtenhouders (BT en Sky) het inkomstenverlies beu waren, en opteerden voor een nieuwe verdeling. Die is nu dus gevonden. Per speelronde zijn er nog steeds vijf PL-wedstrijden op tv te bekijken, maar de overige vijf zitten achter een extra betaalmuur. Die duels zijn online te bekijken bij BT of Sky, fans moeten bovendien 14,95 pond per duel betalen.

,,Alle PL-wedstrijden tot eind oktober zijn beschikbaar voor fans binnen het Verenigd Koninkrijk", zo verpakt de Premier League het in een statement. ,,De huidige selectie van live-duels blijft, ter aanvulling zijn de overige vijf wedstrijden per speelronde beschikbaar via een pay-per-view-constructie.”

