Engelse VAR-technologie ook in Nederland? ‘Aan dit mierenneuken moeten we niet beginnen’

Door Daniël Dwarswaard



Als er één trainer in de eredivisie is die weet hoeveel reuring het ultrageavanceerde buitenspelsysteem in de Premier League veroorzaakt, dan is het de kersverse Britse ADO-trainer Alan Pardew. U heeft het misschien ook wel meegekregen. Aan de andere kant van Het Kanaal onderzoeken ze tegenwoordig aan de hand van een ingenieus computersysteem (de stippellijntjes in beeld) of iemand wel of juist níet een millimeter buitenspel staat.