‘Engelse voetbalbond deed te weinig om kinderen te beschermen tegen seksueel misbruik’

,,Er is geen bewijs dat de bond vóór 1995 op de hoogte was van ernstig of systemisch seksueel misbruik binnen het Engelse voetbal”, valt te lezen in het rapport, dat in de Britse media breed wordt uitgemeten . ,,Tussen 1995 en 2000 schoot de FA ernstig tekort in het beschermen van kinderen tegen seksueel misbruik.” De bond zou in die jaren veel te traag hebben gehandeld.