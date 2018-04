‘Enorme kans om de CL-finale te halen’

Video Nachtelijk gekkenhuis in Napels na zege bij Juventus

13:40 Na de stunt van SSC Napoli in Turijn bij kampioen Juventus is in Napels een waar volksfeest ontstaan. Tienduizenden tifosi zorgden voor een pandemonium dat zijn weerga niet kende. En dan is de club van de Belgische aanvaller Dries Mertens en oud-Ajacied Arek Milik nog niet eens kampioen.