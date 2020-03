Enschedeër Chris David in Kaapstad: gisteren nog op het veld, donderdag in lockdown

Je kunt het je bijna niet meer voorstellen, maar gisteren nog liep er een behoorlijke delegatie Nederlanders op een voetbalveld in Zuid-Afrika. Bij Cape Town City FC in Kaapstad spelen de Enschedese middenvelder Chris David en doelman Peter Leeuwenburgh, is geboren Hengeloër Jan Olde Riekerink trainer en Sjoerd Woudenberg de keeperstrainer.



,,We deden loopwerk in kleine groepen zonder contact te maken en we deden afwerkoefeningen”, vertelt Chris David, oud-speler van Victoria'28, SC Enschede FC Twente, Fulham, Go Ahead Eagles en FC Utrecht telefonisch vanuit Kaapstad. ,,We kleedden op veilige afstand om, wasten veel onze handen en gingen snel weg om thuis te douchen. Dat deden we drie keer per week. Of ik me bezwaard voelde? Als zij zeggen dat we moeten trainen, dan ga je. Je kunt moeilijk weigeren. De club pakte het wel heel goed op, heel hygiënisch.”



Afrika is een onderbelicht continent wat betreft het coronavirus. De verspreiding ervan kwam weliswaar laat op gang, maar langzaamaan krijgt COVID-19 er voeten aan de grond. In Zuid-Afrika zijn de meeste geconstateerde besmettingen, met als belangrijke kanttekening dat er niet structureel op infecties wordt getest op het hele continent. Een ‘simpele’ maatregel als handen wassen is in het lagere segment van bevolkingen helemaal niet vanzelfsprekend. Gisteravond kwam dus het besluit tot een lockdown. ,,Toeristen over de hele wereld hebben het virus meegenomen”, aldus David. ,,Het kan snel gaan. Alles plat is de enige manier om het virus in te dammen.”