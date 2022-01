Er is altijd wel iets bij Marokko: ‘Trots en ego belangrijker dan het belang van de nationale ploeg’

Zonder Hakim Ziyech en Noussair Mazraoui begint Marokko vanmiddag om 17.00 uur met een wedstrijd tegen Ghana aan de Afrika Cup. De afwezigheid van de Chelsea-middenvelder en de Ajax-rechtsback is illustratief voor het Noord-Afrikaanse land. Conflicten rondom grote toernooien zijn eerder regel dan uitzondering. Ali Boussaboun kan erover meepraten. De voormalig aanvaller van onder meer Feyenoord en FC Utrecht maakte één eindtoernooi mee als international van Marokko. In 2006 speelde hij een Afrika Cup waaraan zijn land, twee jaar nadat de finale was behaald, als één van de favorieten begon.

,,We begonnen aan dat toernooi met een nieuwe trainer”, blikt Boussaboun terug. ,,Voorafgaand aan het toernooi hadden er wat incidenten plaatsgevonden. Er was een conflict tussen onze meest ervaren speler Noureddine Naybet (toentertijd speler van Tottenham Hotspur) en bondscoach Badou Zaki. Zaki werd vlak voor de Afrika Cup ontslagen omdat we ons niet hadden geplaatst voor het WK.”

En zo is er altijd wel iets aan de hand bij de nationale ploeg van Marokko, beaamt Boussaboun. Dit keer ontbreken Ziyech en Mazraoui dus. Bondscoach Vahid Halilhodzic vindt het tweetal naar eigen zeggen ongedisciplineerd, terwijl Ziyech via zijn social media-kanalen heeft gezegd dat de Bosnische trainer de waarheid niet spreekt. ,,Als je je beste speler niet meeneemt, snijd je jezelf in de vingers”, oordeelt Boussaboun. ,,Dan is je trots en je ego belangrijker dan het belang van de nationale ploeg. Dat vind ik een kwalijke zaak.”

Volledig scherm Vahid Halilhodzic. © AFP

Bovendien getuigt het feit dat Halilhodzic de bondscoach van Marokko is ook van een gebrek aan visie volgens Boussaboun. ,,Het is weer een trainer die ergens een keer iets gewonnen heeft (Halilhodzic won eind jaren negentig de Afrikaanse Champions League met Raja Casablanca en werd in 2011 met Dinamo Zagreb kampioen van Kroatië, red.) in plaats van een bondscoach die een plan heeft voor de toekomst van het Marokkaanse voetbal. Je hebt een trainer nodig die voor een langere tijd wil blijven zitten en er vanaf de Onder 16 een speelwijze inslijpt. Dat hebben ze bijvoorbeeld in Chili ook gedaan. Zolang je het niet op die manier aanpakt, zal je nooit het uiterste eruit halen. En dat is jammer, want er zit veel potentie in het Marokkaanse voetbal en financieel zijn er ook genoeg mogelijkheden.”

Zonder Ziyech en Mazraoui houdt Marokko nog een selectie over met spelers als Achraf Hakimi (23) van Paris Saint-Germain en Youssef En-Nesyri (24) van Sevilla. ,,Ik kijk vanmiddag als fan naar de wedstrijd tegen Ghana. Want ondanks dat er veel dingen zijn die beter moeten, geloof ik wel in een goede afloop. Er zijn veel goede jonge spelers. Daarom denk ik ook dat dit een gouden kans is om een trainer aan te stellen voor de lange termijn. Iemand die een visie gaat uitvoeren, met de juiste mensen om zich heen. Op die manier kun je prijzen gaan pakken met Marokko.”

