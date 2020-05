Erik Meijer: Een grote club wint niet zomaar van een kleinere club

Nu er waarschijnlijk veel mensen de competitie gaan volgen, op welke clubs moeten we extra gaan letten?

,,Er zal een prachtige tweestrijd losbarsten. Je hebt de ploegen bovenin met Bayern München, Borussia Dortmund en RB Leipzig. En onderin heb je nog een club of vier a vijf die strijden om niet te degraderen. Ook dat zijn wedstrijden die er om doen. Er gaat zoveel geld om in deze competitie. Het is de clubs er alles aan gelegen om in de hoogste klasse te blijven.”



Van welke Nederlander kunnen we nog wel wat verwachten?

,,Dat is wel een goeie vraag. Een paar jaar geleden was dat een heel makkelijk antwoord: Arjen Robben bij Bayern. Maar nu… Ik denk dat we ten eerste heel blij mogen zijn dat we überhaupt best veel Nederlanders in deze competitie hebben. Het maakt me eigenlijk niet zo heel veel uit wie er boven uit gaat steken. Ik ben gewoon blij dat we weer lekker voetbal kunnen kijken. Ik denk dat dat het belangrijkste is. De laatste jaren is de competitie wel populairder geworden. De jaren daarvoor was dat wel wat minder voor mijn gevoel. Maar doordat er nu een flink aantal Nederlanders daar speelt is die populariteit wel flink omhoog gegaan.”