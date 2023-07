Erik ten Hag dolblij met komst ‘winnaar’ André Onana: ‘Hij is gretig om prijzen te pakken’

Ten Hag kent de sluitpost uiteraard nog goed uit zijn periode bij Ajax. De coach en keeper werkten vier jaar samen in Amsterdam en vierden talloze successen. ,,Het belangrijkste voor een keeper zijn de clean sheets, maar dat doet hij niet in zijn eentje. Daarvoor is een goede defensieve organisatie nodig.’’ Onana gaat in Manchester in ieder geval weer samenwerken met Lisandro Martínez, die Ajax vorig jaar verruilde voor de topclub. ,,Of zij een goede band hadden? Ja, zeker. Communicatie tussen hen is heel belangrijk.’’