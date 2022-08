Erik ten Hag duidelijk richting spelers: ‘Dat heeft allemaal geen zin als de instelling niet goed is’

In aanloop naar de kraker van maandag tegen Liverpool keek Manchester United-trainer Erik ten Hag ook terug op de kansloze 4-0 nederlaag tegen Brentford. De van Ajax overgekomen Tukker was kritisch op de instelling van de spelers.

,,Ik denk dat ik na de wedstrijd al duidelijk was", aldus Ten Hag op de persconferentie. ,,Ik was zeker niet blij. Je kunt heel veel praten over de voetbalfilosofie, maar de basis moet in orde zijn. Het begint met de juiste instelling, een strijdbare houding op het veld. Dat heb ik vanaf de eerste minuut niet gezien. En dat je iedere wedstrijd moeten brengen.”

,,Het is normaal dat je als manager een plan hebt en na de wedstrijd analyseert wat er goed en fout ging. Er ging overduidelijk veel fout, maar daar hoef je het allemaal niet over te hebben als de instelling niet goed is. Ik kijk eerst naar mezelf en maak een duidelijke analyse. Ik krijg de kritiek mee, soms is die erg nuttig, soms niet en dan leg ik het naast me neer.”

Manchester United is ook deze week weer het middelpunt van talloze transfergeruchten. Zo zou de fel bekritiseerde Cristiano Ronaldo graag naar Borussia Dortmund gaan. ,,Hij maakt onderdeel uit van onze plannen, dat is wat ik erover kan zeggen", aldus Ten Hag. ,,Ik weet niet waarom de focus na de wedstrijd van zaterdag zo op hem ligt. Het ging om de houding van het complete team, waar Ronaldo een onderdeel van is.”

,,Ik ken de rivaliteit tussen Manchester United en Liverpool", zei Ten Hag. ,,Wij moeten elke wedstrijd winnen en deze zeker. We werken hard en benaderen het wedstrijd voor wedstrijd. We moeten er klaar voor zijn en onszelf het seizoen in knokken. Elke wedstrijd is anders en verdient zijn eigen benadering. Maar ons plan blijft hetzelfde.”

United trekt nog altijd aan Ajacied Antony en zag een bod van 80 miljoen euro afgewezen worden. Ook Cody Gakpo is nog altijd in beeld. Real Madrid-middenvelder Casemiro lijkt bijna binnen.

Volledig scherm De protesten tegen de Glazers zijn er al heel lang. © REUTERS

Ten Hag riep de supporters van Manchester United op een eenheid te blijven. Sommigen van hen zouden van plan zijn om voorafgaand aan de thuiswedstrijd tegen Liverpool te protesteren tegen de Amerikaanse eigenaren van de club, de familie Glazer.

,,Het enige dat ik kan zeggen is dat de eigenaren willen dat we winnen. We willen dat de fans achter ons staan”, zei Ten Hag. “Natuurlijk kan ik de teleurstelling soms begrijpen, maar ik ben te kort bij deze club om alle achtergronden te kennen. We moeten samen strijden en verenigd zijn.”