Erik ten Hag en United met de hakken over de sloot langs Crystal Palace na domme rode kaart Casemiro

met videoWat lang een zorgeloze zege op Crystal Palace leek te worden, ontaardde uiteindelijk in een benauwde en chaotische overwinning voor Manchester United: 2-1. Een domme rode kaart voor Casemiro bracht de zege totaal onnodig in gevaar.

Woedend en briesend reageerde Erik ten Hag aan zijlijn van Old Trafford, na 69 minuten spelen, toen een zorgeloze thuiswedstrijd tegen Crystal Palace vanuit het niets ontspoorde. Een oliedomme rode kaart voor Casemiro bracht de overwinning nog bijna in gevaar, maar opgelucht haalde Manchester United uiteindelijk adem: 2-1.

De rode kaart was niettemin een stevige smet op de zege. Casemiro geldt in het elftal van Ten Hag als een absolute sleutelspeler, die in een belangrijke fase van het seizoen vanaf de tribune zal moeten toekijken. Vooral de aanleiding was totaal onnodig.

Bij een volkomen comfortabele 2-0 voorsprong greep de Braziliaan zijn tegenstander Will Hughes met twee handen bij keel, temidden van een chaotisch opstootje, feilloos waargenomen door de VAR. Het bracht de thuisploeg prompt in de problemen. Crystal Palace scoorde niet veel later via Jeffrey Schlupp, waarna United pas na een nerveuze slotfase de zege veilig stelde.

Het duel stond vooraf nog volledig in het teken van de zogenoemde Busby Babes, het legendarische elftal van Manchester United dat acht spelers verloor bij een vliegramp in München in 1958, deze week precies 65 jaar geleden. Ten Hag legde samen met zijn collega Patrick Viera een krans ter hoogte van de middellijn, als inleiding tot een minuut stilte en een indrukwekkend eerbetoon op Old Trafford.

De wedstrijd begon niet veel later meteen in hoog tempo. Onmiskenbaar wordt bij United steeds nadrukkelijker de hand van Ten Hag zichtbaar, weerspiegeld in een team dat steeds dominanter wordt, en dat het collectief druk zetten steeds wat beter beheerst. Het leidt tot (thuis)wedstrijden waarin United steeds wat nadrukkelijker de baas wordt.

Dat leidde zaterdagmiddag al na zes minuten tot de openingsgoal. Uit een voorzet van Marcus Rashford maakte Palace-middenvelder Will Hughes onhandig hands, in eerste instantie niet gezien door scheidsrechter Andre Marriner, maar na ingrijpen van de VAR alsnog bestraft. Aanvoerder Bruno Fernandes benutte feilloos de toegekende penalty: 1-0.

Voor rust leidde de dominantie van United niet tot een stortvloed aan kansen. Weghorst was dichtbij met een slim kopballetje, dat door keeper Vicente Guaita uit de bovenhoek werd getikt. Marcus Rashford was dichtbij, Fred tikte een assist van Weghorst in het zijnet: meer grote kansen dwong de thuisploeg in de eerste helft niet af.

In de tweede helft veranderde dat in eerste instantie weinig, Palace nam zelfs iets meer het initiatief, maar na ruim een uur was de wedstrijd alsnog beslist. Een prachtige dubbele combinatie door het hart van de Palace-verdediging eindigde aan de linkerkant, waar Luke Shaw een lage voorzet gaf op Rashford. De aanvaller tikte van dichtbij de 2-0 binnen, kort nadat Weghorst was vervangen door Alejandro Garnacho.

Net toen Old Trafford zich opmaakte voor een overtuigende zege, kantelde de wedstrijd alsnog. Eerst werd oud-Ajacied Antony over de zijlijn gekegeld door tegenstander Schlupp, daarna ontstond een hevig partijtje vrij worstelen. Casemiro leek de boel in eerste instantie te willen sussen, maar greep Hughes zó lang bij de keel, dat Marriner weinig anders kon dat de rode kaart trekken.

De rode kaart:

De benauwde zege bracht United wel op de derde plaats, drie punten ingelopen op koploper Arsenal. Directe concurrent Newcastle United - in punten gelijk met de ploeg van Ten Hag, speelt later deze zaterdag nog tegen West Ham United.

