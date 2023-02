Erik ten Hag kan op Wembley in voetsporen Sir Alex Ferguson treden: pakt Nederlander zijn eerste prijs?

met video Koploper Arsenal boekt benauwde uitzege, ook Manchester City maakt geen fout

Koploper Arsenal blijft koploper in de Premier League. De ploeg van Mikel Arteta was op bezoek bij Leicester met 0-1 te sterk voor The Foxes. Manchester City bleef in het spoor door de uitwedstrijd bij Bournemouth met 1-4 te winnen.