Erik ten Hag kan weer beroep doen op Christian Eriksen: ‘Erg goed werk van medische staf’

Erik ten Hag kan tegen Everton weer beschikken over Christian Eriksen. De 31-jarige middenvelder stond de afgelopen twee maanden aan de kant met een blessure, maar keert zaterdag weer terug in de selectie van de huidige nummer vier van de Premier League. Luke Shaw is er daarentegen niet bij.

Shaw verlengde deze week zijn contract op Old Trafford, maar moet het duel met Everton noodgedwongen aan zich voorbij laten gaan. De linksback verliet het trainingsveld woensdag met een nog onbekende blessure. ,,Luke is niet beschikbaar morgen. We moeten kijken of het de komende week beter gaat.” De kans is groot dat Tyrell Malacia zich door de blessure van zijn concurrent mag opmaken voor een basisplaats.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

In de persconferentie had Ten Hag gelukkig ook positiever nieuws te melden. Eriksen traint weer volop mee en is fit om minuten te maken. ,,We hadden het gevoel dat we Christian voor de rest van het seizoen kwijt waren, maar hij heeft heel goed gewerkt. De medische staf heeft erg goed werk geleverd. We kunnen de rest van het seizoen over hem beschikken.”

Ten Hag wil juiste mentaliteit zien

Manchester United verkeert niet in grootste vorm. Vorige week werd er verloren van Newcastle United en tegen Brentford werd er met slechts 1-0 gewonnen. De Nederlandse oefenmeester eist de juiste mentaliteit van zijn spelers. ,,Het gaat om bepaalde maatstaven waaraan we moeten voldoen. Als je niet in de top speelt, kan je misschien een keer op halve kracht spelen, maar dat geldt niet voor een speler die met zijn club speelt om trofeeën en de Premier League.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.