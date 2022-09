Erik ten Hag laat Harry Maguire niet vallen: ‘Ik heb hem verteld dat hij weer in zichzelf moet geloven’

Maguire ging tegen Duitsland (3-3) niet alleen twee keer in de fout, hij liep ook een hamstringblessure op. Daarom is de centrale verdediger er zondag tegen Manchester City niet bij. Marcus Rashford keerde na een blessure wel weer terug op het trainingsveld. ,,Verder zijn er wat twijfelgevallen, zoals Antony Martial”, zei Ten Hag. ,,Hij heeft de hele week met de groep getraind en maakt een goede indruk.”



Maguire was al de kop van jut in Manchester, maar is dat nu ook in heel Engeland. De gepasseerde ex-aanvoerder kan nog altijd rekenen op de steun van zijn trainer. ,,Ik moet hem coachen, ik blijf achter hem staan”, zei Ten Hag. ,,Dat doe ik omdat ik in hem geloof. In de paar maanden dat ik met hem werk, heeft hij het in de voorbereiding op dit seizoen heel erg goed gedaan in trainingen en wedstrijden. Ik weet dat hij over veel kwaliteit beschikt. Hij heeft niet voor niets bijna vijftig interlands voor Engeland achter zijn naam staan. Zijn potentie is groot. In de kleedkamer gelooft iedereen in hem, zowel de spelers als de staf. Nu is het aan hem, dat heb ik hem ook verteld. Ik heb hem verteld dat hij weer in zichzelf moet gaan geloven. Als hij gelooft in zijn eigen kwaliteiten, dan kan hij beter worden dan hij was.”