Erik ten Hag maakt zich niet druk om gebaartjes 18-jarige Garnacho: ‘Hij is volledig overtuigd van zichzelf’

,,Hij doet het behoorlijk goed, hij heeft impact op ons spel", zei Ten Hag over Garnacho die dit seizoen al 22 keer binnen de lijnen kwam voor United en twee keer scoorde. Afgelopen woensdag had hij een basisplaats tegen Leeds United (2-2). ,,Hij zorgt voor gevaar, had goede acties en creëerde kansen, maar hij had wel moeten scoren. Daar gaat het uiteindelijk om. Als aanvaller moet je op de lijst met doelpuntenmakers staan, of een assist hebben gegeven. Natuurlijk moet de basis van je optreden goed zijn, maar als speler van Manchester United moet je ook impact hebben, het resultaat beïnvloeden.”

De cijfers van de Premier League

Bekijk onderaan dit artikel alle video’s over de Premier League, alle uitslagen, het programma, de stand van de Engelse topcompetitie en alle statistieken (topscorers, gele en rode kaarten en assists). Check hier ons matchcenter!

Op de vraag of Ten Hag had gezien dat Garnacho afkeurende gebaartjes maakte toen hij na een uur spelen gewisseld werd, antwoordde hij ontkennend. Volgens een van de verslaggevers deed de Portugees het tegen Crystal Palace ook al. ,,Hij is pas 18, moet hem niet verteld worden dat hij moet kalmeren en begrijpen dat jij deze beslissingen nu eenmaal moet maken?”

,,Volgens mij is het niet zo dat hij de beslissing niet begrijpt", reageerde Ten Hag. ,,Hij is vrij emotioneel, dat is ook zijn kracht, hij brengt dat ook mee in een wedstrijd. Hij wil winnen, hij wil voetballen en hij wil geen minuten missen. Dat lijkt me een goede zaak. Hij is volledig overtuigd van zichzelf, dat is ook goed. Dat moet je hebben als je onder grote druk moet presteren. En dat doet hij. Hij heeft zijn bijdrage, maar hij accepteert de beslissing. Volgens mij komt die frustratie niet uit het niet accepteren van de beslissing.”

Uitslagen en programma Premier League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Stand Premier League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Statistieken Premier League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.