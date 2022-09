Erik ten Hag na simpele zege Manchester United blij met primeur voor Ronaldo: ‘Hij wilde dit zo graag’

,,Ronaldo had dat doelpunt nodig”, zei Ten Hag na afloop. ,,Hij kwam dit seizoen al vaak in de buurt en wilde het zo graag. We zijn blij voor hem en het team wilde hem een doelpunt bezorgen. Je weet dat Cristiano de strafschop gaat benutten.”

,,Het begin van de wedstrijd was moeizaam. De tegenstander speelde heel direct en ging voor de tweede ballen. Die wonnen ze in de eerste minuten vaak. Maar na verloop van tijd werden we steeds beter. Toen zag je dat we tussen de linies kunnen spelen. We kregen diepte in ons spel en maakten een geweldig doelpunt. Daarna grepen we de controle.”