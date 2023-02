Erik ten Hag niet te spreken over zwakke start Manchester United tegen Leeds: ‘Onacceptabel’

Met nog 25 minuten te spelen leek het daarna wachten op de 3-2 voor Manchester United, maar die viel niet. Zo bleef de reeks overwinningen op Old Trafford voor Erik ten Hag bij 13 en liet hij een kans liggen om in te lopen op de twee voornaamste titelkandidaten.

Erik ten Hag

Ten Hag baalde ervan dat Manchester United zo moeizaam op gang was gekomen. ,,Je kunt stellen dat we een punt hebben gepakt, omdat we terug zijn gekomen van een 2-0-achterstand. Maar aan de andere kant: als je zo begint, dan is dat onacceptabel. Je moet klaar zijn voor een strijd en wij waren dat niet. Toch hadden we deze wedstrijd moeten winnen als je ziet hoeveel kansen we hebben gecreëerd. Daarom hou ik er gemengde gevoelens aan over.”