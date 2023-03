‘Erik ten Hag wil transferrecord Manchester United breken voor komst Randal Kolo Muani’

Frankfurt nam Kolo Muani in 2022 over van Nantes. In de 34 officiële duels die hij tot nu toe voor de Duitse club speelde, kwam hij tot zestien doelpunten en twaalf assists. Daarmee behoort hij tot de beste aanvallers van de Bundesliga. Hij zou ook in de belangstelling staan van Paris Saint-Germain. De 24-jarige spits was afgelopen seizoen twaalf keer trefzeker namens Nantes in de Ligue 1.

Voor de komst van Kolo Muani zou Manchester United een clubrecord moeten breken. De duurste aankoop ooit is nog altijd Paul Pogba, die in 2016 voor 105 miljoen euro werd overgenomen van Juventus. De tweede plaats in het alltime klassement is voor Antony. Ajax ontving afgelopen zomer een bedrag van rond de 95 miljoen euro voor de Braziliaanse aanvaller.

Nieuwe spits

Manchester United zoekt al maanden naar een nieuwe spits na het vertrek van Cristiano Ronaldo. Ten Hag kiest de laatste weken steevast voor Wout Weghorst, die tot het einde van het seizoen wordt gehuurd van Burnley. Diens concurrent Anthony Martial kwakkelt al het gehele seizoen met blessures, waardoor Weghorst onbetwiste basisspeler is.

Kolo Muani, inmiddels ook Frans international, is woensdag niet beschikbaar voor het duel in de achtste finales van de Champions League met Napoli. Hij kreeg rood in de thuiswedstrijd, door Napoli met 0-2 gewonnen.

