Erik ten Hag wordt ‘Erik ten Arrgh’: Nederlander woest op arbiter na ‘great game’ in Camp Nou

Ten Hag was vol lof over zijn formatie na de enerverende avond in Catalonië. ,,We hebben de wedstrijd volledig gedomineerd”, zei Ten Hag voor de camera van BT Sports. ,,Los van misschien vijftien minuten in de eerste helft, waarin we toch wel wat moeilijkheden hadden, controleerden wij de wedstrijd. Ik was echt teleurgesteld dat we met 0-0 de kleedkamers opzochten. Want wij hadden moeten scoren. De kansen die Barcelona kreeg, werden door ons eigenlijk aangereikt.”

Ten Hag had niettemin genoten van het spektakelstuk. ,,Het was een great game, een fantastische wedstrijd. Twee ploegen die vol de aanval zochten... Het was in alles een Champions League-wedstrijd, en misschien wel meer dan dat. Ik heb ervan genoten. We hebben karakter en vastberadenheid getoond, nu moeten we het op Old Trafford maar afmaken.”

Volledig scherm Erik ten Hag © ANP/EPA

Toch was de cover van The Mirror vandaag ook veelzeggend: ‘Erik ten Arrgh’. De Nederlander was niet te spreken over het optreden van Mariani, de 40-jarige scheidsrechter uit Italië. De Tukker, die nota bene zelf op de bon werd geslingerd na hevige protesten, vond dat de leidsman een cruciale rol had gespeeld in Camp Nou. Volgens Ten Hag had de pittige overtreding van Jules Koundé op Marcus Rashford bestraft moeten worden met meer dan alleen een vrije trap.

,,De arbiter had een enorme invloed op deze wedstrijd. Kijk, het was een duidelijke overtreding op Rashie (Marcus Rashford). Dan kun je discussiëren of het binnen- of buiten het zestienmetergebied was. Maar geef je dan geen penalty, dan is het natuurlijk wel gewoon een rode kaart vanwege een doorgebroken speler. Hij staat oog-in-oog met met de keeper van Barcelona. Dat is niet alleen enorm van invloed op deze wedstrijd, maar op deze hele tussenronde. Dat mag niet. Een scheidsrechter mag gewoon zo’n fout niet maken.”

Volledig scherm Erik ten Hag krijgt geel van Maurizio Mariani na flinke aanmerkingen op de leiding. © REUTERS

Marcus Rashford

Rashford zelf was het helemaal eens met zijn manager. ,,Het was een heel belangrijk moment in de wedstrijd. Ik heb het nog niet teruggezien, maar op het moment zelf snapte ik niet waarom de scheidsrechter of assistent-scheidsrechter dacht dat ik naar de grond ging. Er is helemaal geen winst voor mij om daar naar de grond te gaan. Ik was er langs en sta één op één met de keeper. Het is geen penalty, maar het is honderd procent een overtreding. Ik ben in de war, maar we moeten door. Dit voelt als een nederlaag.”

