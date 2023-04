Erik ten Hag ziet Wout Weghorst graag langer bij Manchester United blijven: ‘Hij is de leider’

In aanloop naar het duel met Newcastle United van zondagmiddag werd Ten Hag gevraagd naar de situatie omtrent de spits. Hoewel Weghorst in achttien duels slechts twee keer wist te scoren, is de oud-trainer van Ajax erg te spreken over de aanvaller. Hij ziet Weghorst als een echte ‘leider’ in de voorhoede. ,,Hij is van grote waarde voor ons", zegt Ten Hag. ,,Hij is onze leider in het druk zetten. Hij zet de pressie in gang en is ook heel belangrijk in achterwaartse pressing.”