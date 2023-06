Erling Haaland neemt in Istanboel de mantel over van idool Zlatan Ibrahimovic: ‘Ik zit uitstekend in mijn vel’

Neymar zwaait Lionel Messi uit bij Paris Saint-Ger­main: ‘Het liep niet zoals we gedacht hadden, maar we hebben alles geprobeerd’

Neymar heeft zondag via sociale media een hulde gebracht aan Lionel Messi, die na twee seizoenen vertrekt bij Paris Saint-Germain. ,,Mijn broer... Het liep niet zoals we gedacht hadden, maar we hebben alles geprobeerd”, schreef de aanvaller, die al enkele maanden uit de roulatie is met een enkelblessure, op zijn socialemediakanalen.