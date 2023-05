Erling Haaland schrijft Premier League-historie met 35ste goal: ‘Ik denk niet aan al die records’

Met videoNooit scoorde een speler 35 goals in de Premier League. Tót nu. Erling Haaland maakte vanavond in de thuiswedstrijd van Manchester City tegen West Ham United (3-0) zijn 35ste goal van het huidige Premier League-seizoen en nam daarmee het record over van Andy Cole en Alan Shearer. Zij scoorden in de seizoenen 1993/1994 en 1994/1995 allebei 34 keer voor respectievelijke Newcastle United en Blackburn Rovers.

Erling Haaland is pas één seizoen speler van Manchester City, maar nu al heeft hij Premier League-historie geschreven. De Premier League bestaat sinds 1992 en tot nu bleef de teller altijd stokken op maximaal 34 goals in één seizoen. Vóór 1992 waren er wel spelers die meer dan 35 goals maakten in de Engelse voetbalcompetitie. Het ultieme record in al die jaren staat op naam van Dixie Dean die in het seizoen 1927/1928 liefst 60 goals maakte voor Everton. Haaland is nu de eerste speler op het hoogste Engelse voetbalniveau die minstens 35 goals maakt sinds Southampton-speler Ron Davies, die in het seizoen 1966/1967 37 goals maakte voor Southampton.

Haaland was verantwoordelijk voor de 2-0 van Manchester City nadat Nathan Aké de 1-0 had gemaakt in de tweede helft, na een 0-0 ruststand. Aké was vroeger dan verwacht hersteld van een dijbeenblessure en knikte zijn ploeg op een 1-0 voorsprong in het Etihad Stadium.

Nadat Haaland, bij wie de recordjacht moeizaam verliep tegen West Ham United, zijn eigen feestje had gebouwd zorgde Phil Foden nog voor een mooie mijlpaal voor Pep Guardiola. De rake volley van Foden, goed voor de 3-0 eindstand, was de duizendste goal van Manchester City onder leiding van de Spanjaard. Daar had Guardiola 404 wedstrijden voor nodig.

Maar het belangrijkste nog: Manchester City is door de overwinning op West Ham United de nieuwe koploper in de Premier League. The Citizens staan nu één punt boven Arsenal, dat ook nog eens een wedstrijd meer gespeeld heeft. Een nieuwe titel voor Guardiola en consorten lijkt daarmee een kwestie van tijd.

Haaland zei achteraf zelf niet te veel na te denken over records. ,,Ik denk niet aan al die records, dan word ik er een beetje gek van”, zei hij. ,,Ik ga nu naar huis, speel wat videogames, eet wat en ga dan slapen.”

De spits kreeg een erehaag van zijn teamgenoten toen hij na de wedstrijd van het veld liep. ,,Als er een speciale reden is in het voetbal moeten we laten zien hoe bijzonder het is”, zei coach Pep Guardiola daarover. ,,We zijn heel blij met hem omdat het een feest is om met hem te werken en om hem erbij te hebben. Het record zal weer gebroken worden in de toekomst, misschien door hemzelf.”

Liverpool

Ook Liverpool won vanavond in de Premier League. Met Virgil van Dijk als basisklant en Cody Gakpo als invaller werd het op Anfield 1-0 tegen het Fulham van Kenny Tete, die de hele wedstrijd op de bank bleef. De enige goal van de wedstrijd werd zes minuten voor rust gemaakt door Mohamed Salah. Hij benutte een penalty.

Daardoor staat Liverpool nu vier punten achter nummer vier Manchester United, dat nog wel twee wedstrijden minder gespeeld heeft.

Volledig scherm Erling Haaland. © Action Images via Reuters

