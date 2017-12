Espanyol bezorgt Atlético Madrid eerste nederlaag

In een wedstrijd zonder veel grote kansen aan beide kanten, leek Kevin Gameiro de bezoekers alsnog de winst te bezorgen. Waar Atlético zoals zo vaak toesloeg in de slotfase, lukte het nu echter niet. Vlak voor tijd was Sergio Garciá aan de andere kant na een goede aanval via Pablo Piatti en Esteban Granero alsnog succesvol. Hij schoot de bal hard langs doelman Jan Oblak in de verre hoek.



Voor de ploeg uit Madrid is het de eerste nederlaag na zestien ongeslagen wedstrijden op rij dit seizoen. Atlético was zelfs in twintig uitwedstrijden op rij zonder nederlaag. Espanyol stijgt door de zege naar de veertiende plaats.



