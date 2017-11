Eupen verrast met Claude Makélélé als trainer

Als speler was Makéléle een grote naam in het Franse voetbal. Hij speelde lange tijd bij Nantes, waarna hij via Olympique Marseille en Celta de Vigo bij Real Madrid belandde. Met die ploeg won hij tussen 2000 en 2003 twee landstitels, één keer de Champions League (2002, in de finale in Glasgow tegen Bayer Leverkusen) één Europese Supercup, één Spaanse Supercup en de wereldbeker voor clubteams. In 2003 lokte Claudio Ranieri Makélélé naar Chelsea, met wie hij in 2005 en 2006 de Engelse titel zou pakken.



Als international van de Haantjes speelde hij in 2006 in Duitsland de WK-finale tegen Italië, die Frankrijk na strafschoppen zou verliezen. De middenvelder was ook actief op het WK van 2002 en de EK's van 2004 en 2008.



Makélélé, die in Congo werd geboren, is als trainer aanzienlijk minder succesvol. Hij stond pas één keer op eigen benen, bij Bastia. Maar dat was geen succes. Makélélé werd na slechts twaalf duels in november 2014 ontslagen. In 2016 werd hij technisch directeur bij Monaco, waar Clément hem begin dit jaar wegplukte om als assistent aan de slag te gaan bij Swansea City.