Europese landen krijgen vrije keuze voor kandidaat WK 2026

,,De basis van democratie is dat iedereen mag stemmen op wie hij wil'', zei voorzitter Aleksander Ceferin van de UEFA in de aanloop naar het congres van de mondiale voetbalbond. Het belangrijkste agendapunt in de Russische hoofdstad is de toewijzing van het WK 2026. Aan dat toernooi mogen liefst 48 landen meedoen, zestien meer dan nu. De Zuid-Amerikaanse landen hebben de FIFA gevraagd of het WK van 2022 in Qatar al kan worden uitgebreid naar 48 landen. Daar wordt woensdag in Moskou ook over gepraat.