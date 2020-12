Everton lijdt 150 miljoen euro verlies, maar Moshiri stopt nog eens 270 miljoen in de club

,,Deze investering vormt een welkome kapitaalinjectie voor de club bij de aanpak van de aanhoudende financiële uitdagingen, veroorzaakt door de coronacrisis”, schrijft de club in een korte verklaring. Everton draaide een verlies van 150 miljoen euro, waarvan 70 miljoen euro is toe te schrijven aan de gevolgen van de coronacrisis met onder meer lege stadions tot gevolgd. Morgenavond, als Everton bezoek krijgt van Chelsea, zullen er voor het eerst sinds maart weer 2000 toeschouwers welkom zijn op Goodison Park. De raad van bestuur van Everton stelt voor om extra aandelen uit te geven en die te verkopen aan Moshiri. ,,Hij is al onze grootaandeelhouder en deze investering onderstreept zijn betrokkenheid bij Everton voor de lange termijn.”

Moshiri stapte in 2016 in bij Everton, de ‘tweede’ club in de stad Liverpool. Hij kreeg aanvankelijk bijna de helft van de aandelen in handen. De Iraniër was eerder aandeelhouder bij Arsenal. Ondanks alle investeringen in de selectie is het Everton nog niet gelukt om aansluiting te vinden bij de top van de Premier League. De ploeg van trainer Carlo Ancelotti begon sterk aan dit seizoen, maar is inmiddels afgezakt naar de negende plek.