Everton sleept gelijkspel uit het vuur ondanks eigen goal en gemiste penalty

Everton begon goed aan de wedstrijd met de omstreden goal van Richarlison in de 15de minuut. Aan de goal leek buitenspel vooraf gegaan te zijn. Watford werd na ruim een uur door de thuisclub in het zadel geholpen. Het schot van Roberto Pereyra belandde op de paal, maar ging er vervolgens via de ongelukkige Seamus Coleman toch nog in. De ploeg van coach Marco Silva was daarna even van slag. Abdoulaye Doucoure zette twee minuten later de bezoekers op voorsprong. Gylfi Sigurdsson kon drie minuten later orde op zaken stellen, maar de IJslander zag Ben Foster zijn penalty keren. Pas in de 96ste minuut was daar dan de bevrijding. Niet Gylfi Sigurdsson of Richarlison nam de vrije trap, maar het was linksback Lucas Digne. De Fransman schoot hem mooi in de hoek.